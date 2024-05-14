Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

BOLU'da 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.