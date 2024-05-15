Yaylada yıkım gerginliği

BOLU'da, At Yaylası'na kaçak yapılan evlerin ve tarlaların çevresine dizilen çitler ve tel örgüler iş makineleriyle yıkıldı, merayken tarlaya çevrilen alanlar da ‘Mera Kanununa muhalefet’ gerekçesiyle bozulup kullanılamaz hale getirildi. Yayladakiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine tepki gösterirken, jandarma da güvenlik önlemi aldı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 13 köyün yaylasının bulunduğu At Yaylası mevkisindeki alanlardaki yayla evleri ve tarlaların etrafına izinsiz yapılan çitler ve tel örgüler için yıkım kararı çıktı. Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile başlatılan çalışmalarda, çitler ve tel örgüler, 'Mera kanununa muhalefet' gerekçesiyle iş makineleriyle yıkıldı. Yetkililer tarafından belirlenen alanlardaki çitler ve tel örgülerin yıkımında yaylada yaşayanlar ekiplere tepki gösterdi. Jandarma ekipleri de yıkımın yapıldığı alanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yaylada yaşayan birinin çitlerin yıkımında ağaçların yıkıldığını söylediği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilisi ise "Bolu'nun zaten yüzde 65'i ağaç. Siz yaylaya ağaç dikmeyin. Eğer ağaç dikmek istiyorsanız Bolu Belediyesi ve Orman İl Müdürlüğü size yer gösterir. Eğer ağacı çok seviyorsanız gelin beraber dikelim. Sadece yer zapt etmek için dikilen ağaç ile çevirdiğiniz yerin etrafını açıyoruz. Ağaçlara dokunmak gibi bir şeyimiz yok” dedi. Ekipler, çitler ve tel örgüleri yıkarken, eskiden merayken tarlaya çevrilip ürün ekilen alanlar da iş makineleriyle bozuldu.