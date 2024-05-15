Şarampole devrilen canlı tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı; onlarca tavuk da öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karacasu Yolu, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda yüklü olan onlarca tavuk ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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