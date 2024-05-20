Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, köye su deposu için yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait tarihi mezarın bulunduğu alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su deposu kazısında Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge, sit alanı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, köye su deposu için yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait tarihi mezarın bulunduğu alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

        Mudurnu ilçesine bağlı Samsaçavuş köyünün su ihtiyacını karşılamak için ocak ayında su deposu yapımına başlandı. Temel kazısı sırasında tarihi bir mezar bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların incelemesinde, mezarın Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi. Mezarın bulunduğu alanın sit alanı olarak değerlendirilmesi için 5 Mart’ta Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı. Başvuru üzerine yetkililer tarafından mezar alanında inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenerek, karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, bölgede yapılacak her türlü çalışma öncesinde, izin alınması gerekecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Bolu'daki su ürünleri istasyonunda ilk kez mersin balığı üretimi yapıldı
        Bolu'daki su ürünleri istasyonunda ilk kez mersin balığı üretimi yapıldı
        Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
        Bolu'da, Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
        Bolu'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
        Bolu'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
        Bolu'daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı
        Bolu'daki 19 Mayıs kutlamalarında 105 metrelik Türk bayrağı taşındı
        Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yangında hasar gördü
        Bolu'da park halindeki hafif ticari araç yangında hasar gördü
        Göynük'te Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri sürüyor
        Göynük'te Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri sürüyor