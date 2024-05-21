Bakan Tekin'in makam aracı kazaya karıştı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Bakan Tekin'in şoförünün kullandığı 06 DF 4802 plakalı makam aracı, Bakan Tekin araçta olmadığı sırada aynı yöne giden, C.A. idaresindeki 34 HEN 865 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle makam aracı, bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 2 araçta hasar oluşurken, tutanak hazırlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

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