Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Zeynep'in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu

        BOLU'da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır'ın (14) doğduğundan beri hiç kesilmeyen saçları, kendi boyuyla eşit uzunluğa,160 santime ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep'in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır’ın (14) doğduğundan beri hiç kesilmeyen saçları, kendi boyuyla eşit uzunluğa,160 santime ulaştı. Zeynep Naz Satır, “İlgi çekiyor bayağı. Bir ara kestirmeyi düşünmüştüm aslında ama o benim artık bir parçam gibi. Kestirebileceğimi düşünmüyorum, kesmeyi düşünmüyorum. İnsanlar çok beğeniyor genelde. Çok yakıştığını söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum” dedi.

        Bolu’da ortaokul öğrencisi Zeynep Naz Satır’ın saçları doğduğu günden bu yana hiç kesilmedi. Annesi Gülten ve babası Mustafa Satır, Zeynep’in 14 yıldır kesilmeyen saçlarının uzunluğunu ölçtü. Ailenin ölçümüyle Zeynep’in kendi boyuna eşit uzunluktaki saçlarının 160 santime ulaştığı görüldü.

        'İNSANLAR ÇOK BEĞENİYOR'

        Uzun saçlarının çevresi tarafından ilgi gördüğünü belirten Zeynep Naz Satır, “Bir ara kestirmeyi düşünmüştüm aslında ama o benim artık bir parçam gibi. Kestirebileceğimi düşünmüyorum, kesmeyi düşünmüyorum. İnsanlar çok beğeniyor genelde. Çok yakıştığını söylüyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Güzel bir duygu” dedi.

        ‘DOĞDUĞUNDAN BERİ HİÇ KESMEDİK’

        Gülten Satır ise kızının saçlarıyla özel olarak ilgilendiğini belirterek, “Kızımın saçları için çeşitli yağlar, vitaminler kullanıyorum. Bir de keratin kullanıyorum, başka da bir bilgim yok beslemeyle alakalı. Doğduğunda ben kendi kendime bir söz verdim. Okula gidene kadar kestirmeyecektim. Okuldan sonra da kendi kararını kendi versin dedim. Bu sefer o vazgeçmedi kestirmekten ve bugüne geldik. Doğduğundan beri hiç kesmedik. Bundan sonra da benim için de çok zor, onun için de çok zor. Bizim bir parçamız oldu. Alışkanlık haline geldi. Bakalım devamında ne olacak?” diye konuştu.

        ‘SAÇINA BAYAĞI BİR BAĞLILIĞI VAR’

        Mustafa Satır da kızının saçıyla bağ kurduğunu ifade ederek, “Annesinin bu konuda çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Biz daha önce de ‘Kızım o kadar fazla büyütmene gerek yok’ dedik ama ne kadar dedikse de olmuyor. Annesi her sabah çok ilgili. Saçını örüyor, en az yarım saate yakın zaman harcıyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!

        Benzer Haberler

        Aşçılarıyla ünlü Mengen'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Aşçılarıyla ünlü Mengen'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası...
        Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası...
        Kargo şirketine "kimliksiz teslimat"tan 82 bin lira ceza
        Kargo şirketine "kimliksiz teslimat"tan 82 bin lira ceza
        Milli cimnastikçi Ahmet Önder ikinci olimpiyat deneyiminde kürsüyü hedefliy...
        Milli cimnastikçi Ahmet Önder ikinci olimpiyat deneyiminde kürsüyü hedefliy...
        Göynük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
        Göynük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
        Bakan Tekin'in makam aracı kazaya karıştı
        Bakan Tekin'in makam aracı kazaya karıştı