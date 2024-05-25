Yaya çarpan alkollü sürücü, 500 metre ileride kaza yaptı

BOLU'da, otomobiliyle kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp kaçtıktan 500 metre sonra bu kez park halindeki araca çarpan alkollü sürücü Esra Ç.’nin (22) ehliyetine el konulup, para cezası kesildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta meydana geldi. Taşhancılar Caddesi’nde ters yöne giren Esra Ç. yönetimindeki 14 AAJ 075 plakalı otomobil, Öney Sokak’ta kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen yaya V.G.’ye çarptı. V.G. isimli kadın yaralanırken, Esra Ç. ve yanındaki arkadaşı Elif K. otomobil ile kaçtı. Otomobil, 500 metre ileride bu kez park halindeki bir araca çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen polis, sürücü ve arkadaşını yakaladı. Yaralı V.G. ise sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

POLİSE KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİ, ARKADAŞI DA GAZETECİYE SALDIRMAYA ÇALIŞTI Otomobil sürücüsü Esra Ç ve arkadaşı Elif K., polise kimlik vermemek için direnip taşkınlık çıkardı. Polisin çabası sonucu 2 kadının da kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan alkol testinde sürücü Esra Ç.’nin 2,49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu sırada, Elif K., görüntü çeken gazetecinin üzerine yürüyüp saldırmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansırken, otomobilin kaldırımda ilerlediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ