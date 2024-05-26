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        Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 02:25 Güncelleme: 26.05.2024 - 02:30
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        Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde meydana geldi. Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı. Çiftliktekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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