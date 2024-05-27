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        Bolu'da, bir gece önce kavga ettikleri kişiyi bugün bıçakladılar

        BOLU'da, bir gece önce kavga ettiği 2 kardeş ile gündüz başka bir kafede karşılaşan Sercan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:05
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        Bolu'da, bir gece önce kavga ettikleri kişiyi bugün bıçakladılar
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        BOLU'da, bir gece önce kavga ettiği 2 kardeş ile gündüz başka bir kafede karşılaşan Sercan G. (27), 5- 6 kişilik grubun saldırısında bacağından bıçakla yaralandı. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Anıt Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Sercan G., dün gece Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, Serhat E. (27) ve Enes E. (21) isimli kardeşler ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Olayın ertesi günü, bu akşam saatlerinde Sercan G., Anıt Park’ta bulunan kafede, içlerinde kardeşler Serhat E. ve Enes E.’nin de bulunduğu 5- 6 kişilik grupla karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmada Sercan G., arbede sırasında bacağından bıçaklandı. Kavga sonrasında saldırgan grup olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sercan G.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayıp, emniyete götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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