Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

        BOLU'da, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 23:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna ait atıl durumdaki ofis binasında çıktı. Atıl durumdaki 3 katlı ofis binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ofis binasında çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 katlı ofis kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da, bir gece önce kavga ettikleri kişiyi bugün bıçakladılar
        Bolu'da, bir gece önce kavga ettikleri kişiyi bugün bıçakladılar
        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye ka...
        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye ka...
        Bolu'da "9. Anneler Üniversitede Okulu" eğitimleri başladı
        Bolu'da "9. Anneler Üniversitede Okulu" eğitimleri başladı
        Bolu'da mesleki eğitimin geleceği çalıştayda ele alınacak
        Bolu'da mesleki eğitimin geleceği çalıştayda ele alınacak
        Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği
        Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği