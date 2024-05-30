Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu
BOLU'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.
BOLU’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğünün yağmur uyarısının ardından Bolu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller üzerinde bulunan yollar suyla kaplanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışının ardından kentte bulunan alt geçitlerin olduğu bölgelerde ekipler çalışma başlattı. Alt geçitlerde olumsuzluk yaşanmazken yağmur yağışı kısa süre sonra etkisini yitirdi.
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