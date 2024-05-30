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        Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu

        BOLU'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:18 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:20
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        Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu
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        BOLU’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.

        Meteoroloji İl Müdürlüğünün yağmur uyarısının ardından Bolu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller üzerinde bulunan yollar suyla kaplanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışının ardından kentte bulunan alt geçitlerin olduğu bölgelerde ekipler çalışma başlattı. Alt geçitlerde olumsuzluk yaşanmazken yağmur yağışı kısa süre sonra etkisini yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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