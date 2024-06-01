Doğa harikası Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu tatili için çevresi çam ormanlarıyla kaplı tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bisikletlerle tur attı. Kentin gürültüsünden uzak doğayla baş başa zaman geçirerek stres atmak isteyen tatilcilerin bazıları da mangal yakarak piknik yaptı. Tatilciler, iskele üzerinde de bol bol fotoğraf çekti.

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