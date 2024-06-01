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        Doğa harikası Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

        BOLU'da çam ormanları arasında manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:55
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        Doğa harikası Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
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        BOLU’da çam ormanları arasında manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

        Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu tatili için çevresi çam ormanlarıyla kaplı tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp bisikletlerle tur attı. Kentin gürültüsünden uzak doğayla baş başa zaman geçirerek stres atmak isteyen tatilcilerin bazıları da mangal yakarak piknik yaptı. Tatilciler, iskele üzerinde de bol bol fotoğraf çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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