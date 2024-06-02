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        Bolu'da beyaz et üretim tesisinde zehirlenme; 19 işçi hastanelik oldu

        BOLU'dabeyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:40
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        Bolu'da beyaz et üretim tesisinde zehirlenme; 19 işçi hastanelik oldu
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        BOLU'dabeyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlenen 19 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Akçakavak köyü mevkisindeki beyaz et üretim tesisinde meydana geldi. Tesisin kesimhane bölümünde çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nde haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD ve polise haber verildi. İncelemede, kümesteki gübrelerin ortaya çıkardığı amonyak gazı nedeniyle işçilerin zehirlendiği belirlendi. 19 işçi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi. İşçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tesisteki gazın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

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