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        Anne ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

        BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni aynı yıl kazanan Ayşe Naziker Karahan (47) ve kızı Sena Karahan (23), eğitimlerini tamamlayarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:15
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        Anne ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
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        BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni aynı yıl kazanan Ayşe Naziker Karahan (47) ve kızı Sena Karahan (23), eğitimlerini tamamlayarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi’nde 1996 yılından bu yana öğretmen olarak görev yapan Ayşe Naziker Karahan, kızı Sena Karahan ile 2020 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin özel yetenek sınavlarına girdi. Aynı gün girdikleri sınavda başarılı olan Ayşe Naziker Karahan, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne, Sena Karahan ise Resim Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Anne ve kızı aynı üniversitenin, aynı fakültesinde farklı bölümlerdeki 4 yıllık üniversite eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’ndeki İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine cübbelerini giyerek katılan anne ve kızı keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

        Ayşe Naziker Karahan’ın diğer kızı Mevre Safiye Karahan’ın ise BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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