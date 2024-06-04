Birlikte yaşadığı kadının yanındaki erkeği darbeden Iraklı, sınır dışı edilecek

BOLU'dadini nikahla birlikte yaşadığı I.H.'yi (33) başka bir erkekle görüp, çıkan arbede sonrası gözaltına alınan Iraklı H.M. (27), suça karıştığı ve huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edilecek.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu I.H.'nin, Iraklı A.M. (27) isimli erkekle eve girdiğini gören komşuları, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.'yi aradı. Telefonun ardından H.M., kadının kardeşi ile eve gitti. H.M., I.H.'yi, A.M. ile birlikte gördü. Çıkan arbedenin ardından A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3'üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü. İç çamaşırlı halde kalan A.M.'nin pantolonu, ekipler tarafından giydirildi. Yaralanan A.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı.