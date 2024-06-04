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        Su kanalında mahsur kalan geyiği ekipler kurtardı

         BOLU'nunSeben ilçesinde su kanalına girip, mahsur kalan geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:25
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        Su kanalında mahsur kalan geyiği ekipler kurtardı
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         BOLU'nunSeben ilçesinde su kanalına girip, mahsur kalan geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Seben ilçesine bağlı Hoçaş köyünde bulunan Cevizli Dere Hidroelektrik Santrali (HES) kanalına su içmek için giren geyik, mahsur kaldı. Su kanalında koşan geyiği gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Su kanalı boyunca arama yapan ekipler, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından kanaldan kurtarılan geyiğin veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Bir süre gözetim altında tutulacak olan geyik, daha sonra yaşam alanına geri bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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