Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı

        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Ahmet Özoral (70) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 10 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp takla atan minibüsteki Ahmet Özoral (70) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 10 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Bahçeköy köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 07 DAY 10 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla attı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Ahmet Özoral yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Minibüstekilerin akraba oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Bolu'da 1200 rakımda bulunan deniz canlısı fosilleri öğrencilerin doğa tari...
        Bolu'da 1200 rakımda bulunan deniz canlısı fosilleri öğrencilerin doğa tari...
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret
        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı