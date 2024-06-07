Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Bahçeköy köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 07 DAY 10 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla attı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki Ahmet Özoral yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Minibüstekilerin akraba oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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