Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklaması: Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz (2)

AKPARTİLİLERE SESLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Tunç'a AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, makamında hediyeler takdim etti. Partililere seslenen Bakan Tunç, Türkiye'de hala düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu belirterek, "Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Türkiye'de herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir. Tabii düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik hukuk devletlerinde de bir sınırı vardır. O sınır da bir başkasının özgürlüğüdür" dedi.

Bakan Tunç, uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini hep dile getirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Uluslararası Adalet Divanı var, Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Güney Afrika'nın girişimiyle bir dava başladı soykırımın önlenmesi sözleşmesinden kaynaklanan ve İsrail'in bu sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan davaya biz de müdahil oluyoruz şimdi. O kararı aldık Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız birlikte ortak çalışıyoruz ve müdahil oluyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi var bir de. Bu da soykırım yapan kişileri yargılamakla görevli. Suç duyurularında bulunduk. Türkiye'den bütün sivil toplum kuruluşları, barolarımız yüzlerce dilekçe gitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının başlattığı bir soruşturma. 7 Ekim'den önce de var, 7 Ekim'den sonra da var ama maalesef bir davaya dönüşemedi. Yani savcı, soykırım suçu nedeniyle o suçu işleyen katiller hakkında bir dava açamadı. Yakalamaya yönelik, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti ama bu talep maalesef henüz karşılanmadı ve 'Niye talep ettin?' diye Amerika Birleşik Devletleri şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başsavcısını suçlamaya kalkışıyor."