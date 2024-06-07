Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklaması: Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz (2)

        AKPARTİLİLERE SESLENDİAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklaması: Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKPARTİLİLERE SESLENDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Tunç'a AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, makamında hediyeler takdim etti. Partililere seslenen Bakan Tunç, Türkiye'de hala düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu belirterek, "Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Türkiye'de herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir. Tabii düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik hukuk devletlerinde de bir sınırı vardır. O sınır da bir başkasının özgürlüğüdür" dedi.

        Bakan Tunç, uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini hep dile getirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

        "Uluslararası Adalet Divanı var, Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Güney Afrika'nın girişimiyle bir dava başladı soykırımın önlenmesi sözleşmesinden kaynaklanan ve İsrail'in bu sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan davaya biz de müdahil oluyoruz şimdi. O kararı aldık Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız birlikte ortak çalışıyoruz ve müdahil oluyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi var bir de. Bu da soykırım yapan kişileri yargılamakla görevli. Suç duyurularında bulunduk. Türkiye'den bütün sivil toplum kuruluşları, barolarımız yüzlerce dilekçe gitti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının başlattığı bir soruşturma. 7 Ekim'den önce de var, 7 Ekim'den sonra da var ama maalesef bir davaya dönüşemedi. Yani savcı, soykırım suçu nedeniyle o suçu işleyen katiller hakkında bir dava açamadı. Yakalamaya yönelik, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti ama bu talep maalesef henüz karşılanmadı ve 'Niye talep ettin?' diye Amerika Birleşik Devletleri şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başsavcısını suçlamaya kalkışıyor." 

        Bakan Tunç, AK Parti ziyaretinin ardından Demirciler köyünde bulunan bir otelin açılışına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı
        Bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı:
        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...