Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Gerede ilçesi Mürdükler köyünde H.B.'ye ait 2 katlı ahşap evde, saat 08.00 sıralarında, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Yeniçağa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Yeniçağa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gerede'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Gölköy Barajı ile 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak
        Gölköy Barajı ile 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para kon...
        Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında satıcı ve alıcıları sahte para kon...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...
        Bakan Tunç'tan Macaristan'da yakalanan firari gizli tanık Sertçelik açıklam...