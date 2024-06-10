Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Gerede ilçesi Mürdükler köyünde H.B.'ye ait 2 katlı ahşap evde, saat 08.00 sıralarında, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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