Keçilerini otlatırken, köpeklerden kurtulan yavru geyiği buldu

BOLU'da keçilerini otlatan Serhat Bağcıoğlu, yavru bir kızıl geyikle karşılaştı. Bağcıoğlu, anne geyiğin kendilerine saldıran köpekleri peşine takıp yavrusunu kurtardığını söyledi.

Seben ilçesi Hocaş köyü mevkisinde keçilerini otlatmaya çıkan Serhat Bağcıoğlu, kayaların olduğu alanda yerde yatan yavru kızıl geyikle karşılaştı. Bağcıoğlu, yanına yaklaşmasına rağmen kaçmayıp bekleyen geyiği görüntüledi. Dağda keçilerini otlatırken yavru geyiğe denk geldiğini belirten Bağcıoğlu, "İki adım daha atsam üstüne basacakmışım. Bir, iki saat önce o bölgede köpekler, bir geyik kovalamıştı. Anne geyik, köpekleri peşine takıp, yavrusundan uzaklaştırmış" dedi.