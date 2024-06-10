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        Keçilerini otlatırken, köpeklerden kurtulan yavru geyiği buldu

        BOLU'da keçilerini otlatan Serhat Bağcıoğlu, yavru bir kızıl geyikle karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:50
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        Keçilerini otlatırken, köpeklerden kurtulan yavru geyiği buldu
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        BOLU'da keçilerini otlatan Serhat Bağcıoğlu, yavru bir kızıl geyikle karşılaştı. Bağcıoğlu, anne geyiğin kendilerine saldıran köpekleri peşine takıp yavrusunu kurtardığını söyledi.

        Seben ilçesi Hocaş köyü mevkisinde keçilerini otlatmaya çıkan Serhat Bağcıoğlu, kayaların olduğu alanda yerde yatan yavru kızıl geyikle karşılaştı. Bağcıoğlu, yanına yaklaşmasına rağmen kaçmayıp bekleyen geyiği görüntüledi. Dağda keçilerini otlatırken yavru geyiğe denk geldiğini belirten Bağcıoğlu, "İki adım daha atsam üstüne basacakmışım. Bir, iki saat önce o bölgede köpekler, bir geyik kovalamıştı. Anne geyik, köpekleri peşine takıp, yavrusundan uzaklaştırmış" dedi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü, doğada yavru geyiklerle karşılaşabilecek kişilere uyarılarda bulunarak, "Geyiklerin yavrulama dönemi olduğu için, doğada yavru geyiklerle karşılaşmak mümkün. Böyle durumlarda yavruya dokunmadan bölgeden uzaklaşmalı. Annesi mutlaka yakınlardadır. Yaralı bir yavru geyik ile karşılaşılması durumunda ise 112 acil yardım numarası üzerinden ekiplere haber verilmeli" denildi.

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