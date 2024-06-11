Otoyolda minibüs, otomobil ile 2 TIR'a çarptı

BOLU’da Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs, 1 otomobil ile 2 TIR’a çarptı. Kazada minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden S.Ç, idaresindeki 06 BJY 340 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde giden 1 otomobil ile 2 TIR’a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada, TIR’ın dorsesine arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. Yaralanan yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. A.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.