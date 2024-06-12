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        Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

        BOLU'da Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken dorse kısmı alev alan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:30
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        Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi
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        BOLU’da Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken dorse kısmı alev alan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 LE 818 plakalı kamyonun seyir halindeyken dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerken, yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yanan kamyon söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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