Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 LE 818 plakalı kamyonun seyir halindeyken dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerken, yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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