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        Bolu'da aralarında başkan yardımcısı ile il başkanlarının da olduğu 781 kişiye 'sigara izmariti' cezası

        BOLUBelediyesi, son 1,5 ayda aralarında AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de bulunduğu 781 kişiye sigara izmaritlerini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:15
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        Bolu'da aralarında başkan yardımcısı ile il başkanlarının da olduğu 781 kişiye 'sigara izmariti' cezası
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        BOLUBelediyesi, son 1,5 ayda aralarında AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de bulunduğu 781 kişiye sigara izmaritlerini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL para cezası uyguladı.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla yere sigara izmariti atan kişilere yönelik cezai işlem uygulaması sürüyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 1,5 ayda yere sigara izmariti atarak çevreyi kirleten 781 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 578'er TL cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'e de yere sigara izmariti attıkları gerekçesiyle ceza yazdı. 22 Mayıs'ta AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e de yere sigara izmariti attıkları gerekçesiyle para cezası uygulanmıştı.

        'ÜZÜLEREK PAYLAŞIYORUM'

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu olarak, Türkiye'nin en temiz şehri olmakta kararlı olduklarını belirterek, "Üzülerek paylaşıyorum, başta CHP ve AKP İl Başkanları dahil son 1,5 ayda sokağa, kaldırıma, yeşil alanlara izmarit ve çöp atan 781 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanmıştır. Hassasiyet göstermeyen kim olursa olsun biz kararlıyız, bilesiniz. Lütfen yapmayın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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