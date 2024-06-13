Bolu'da aralarında başkan yardımcısı ile il başkanlarının da olduğu 781 kişiye 'sigara izmariti' cezası

BOLUBelediyesi, son 1,5 ayda aralarında AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de bulunduğu 781 kişiye sigara izmaritlerini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL para cezası uyguladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla yere sigara izmariti atan kişilere yönelik cezai işlem uygulaması sürüyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 1,5 ayda yere sigara izmariti atarak çevreyi kirleten 781 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 578'er TL cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'e de yere sigara izmariti attıkları gerekçesiyle ceza yazdı. 22 Mayıs'ta AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e de yere sigara izmariti attıkları gerekçesiyle para cezası uygulanmıştı.