Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği
ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu.
ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Trafik yoğunluğu özellikle dik rampaların olduğu Bolu Dağı'nda ve dinlenme tesislerinin bulunduğu Elmalık ve Avşar köyü mevkilerinde arttı. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. İstanbul yönünde ise yoğunluk olmadığı gözlendi. Bayram trafiğinin bu akşam saatlerinden itibaren Bolu geçişinde artması ve yarın da sürmesi bekleniyor.
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