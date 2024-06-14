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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği

        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:15
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği
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        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu.

        Trafik yoğunluğu özellikle dik rampaların olduğu Bolu Dağı'nda ve dinlenme tesislerinin bulunduğu Elmalık ve Avşar köyü mevkilerinde arttı. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. İstanbul yönünde ise yoğunluk olmadığı gözlendi. Bayram trafiğinin bu akşam saatlerinden itibaren Bolu geçişinde artması ve yarın da sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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