Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)

ARAÇYOĞUNLUĞU AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların Bolu geçişinde yarattığı araç yoğunluğu devam ediyor. Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine gidecek tatilciler nedeniyle ulaşım yavaşladı. Araç yoğunluğunun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.