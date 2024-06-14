Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili trafiği (2)
ARAÇYOĞUNLUĞU AKŞAM DA DEVAM ETTİKurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların Bolu geçişinde yarattığı araç yoğunluğu devam ediyor.
ARAÇYOĞUNLUĞU AKŞAM DA DEVAM ETTİ
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların Bolu geçişinde yarattığı araç yoğunluğu devam ediyor. Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine gidecek tatilciler nedeniyle ulaşım yavaşladı. Araç yoğunluğunun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.
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