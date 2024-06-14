Beyaz et tesisinde 22 işçi yemekten zehirlendi

BOLU’nun Göynük ilçesinde beyaz et üretimi yapılan fabrikada çalışan 22 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Olay, beyaz et üretimi yapılan Erpilç fabrikasının Dedeler Köyünde bulunan tesisinde meydana geldi. Fabrikada bulunan bazı işçiler yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından ilçede bulunan Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. 22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.