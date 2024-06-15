Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi

ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan araç yoğunluğu bu sabah da devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine giden tatilciler nedeniyle otoyol üzerinde ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi. Trafik ekipleri de otoyol üzerinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimlerini artırdı. Ulaşımdaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.