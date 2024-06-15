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        Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi

        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:20
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        Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi
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        ANADOLUOtoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan araç yoğunluğu bu sabah da devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine giden tatilciler nedeniyle otoyol üzerinde ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi. Trafik ekipleri de otoyol üzerinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimlerini artırdı. Ulaşımdaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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