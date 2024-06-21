Bariyere çarpan otomobilde sıkışan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerleri parçalayıp yaklaşık 200 metre sürüklendi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekibi tarafından çıkarılan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Cem Yiğit idaresindeki 16 AE 382 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, yaklaşık 200 metre şarampolde sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Cem Yiğit, eşi Nurdagül Yiğit ile çocukları Melek, Zeynep ve Mert Yiğit'i, itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.