Köyün su deposunu temizlerken gazdan zehirlendiler

BOLU'da, köyün su deposunda temizlik yaparken jeneratörün egzoz gazından zehirlenen 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Kuzörenemirler köyünde meydana geldi. Köyün su deposunu temizlemeye giden Ayhan K., Rahmi K. ve Cemalettin D., jeneratörle çalışmaya başladı. Bir süre sonra 3 işçi, jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilendi. İhbarla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayhan K., Rahmi K. ve Cemalettin D., ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.