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        Kuğu emojili ilaç parası olayında doktorlar hakkındaki soruşturma genişletildi

        BOLU'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi göndererek kazancın yarısını istedikleri iddiasının ardından 4 doktor hakkında idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:50
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        Kuğu emojili ilaç parası olayında doktorlar hakkındaki soruşturma genişletildi
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        BOLU’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorlarının hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi göndererek kazancın yarısını istedikleri iddiasının ardından 4 doktor hakkında idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı. Bolu Valiliği olayın daha detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulundu. Doktorların görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağının ise soruşturma sürecinde netlik kazanacağı öğrenildi.

        Bolu’da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş. (42), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) 5 Haziran’da şikayette bulunarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için kendisinden ilaç parasının yarısını aldıklarını iddia etti. Şikayetin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilaç mümessili T.Ş. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede “FTR uzmanıyla, haftanın 1 veya 10 günde bir ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50’sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu, benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50’sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir. PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak bana veya IBAN numarasından tarafıma havale ile gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50’sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp’tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu” ifadelerini kullandı.

        DOKTORLARA ADLİ SORUŞTURMA DA AÇILDI

        Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da başlatıldı. Bolu Valiliği tarafından soruşturmanın daha detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulundu. Hastanede mesailerine devam eden doktorların görevlerine devam edip etmeyeceklerinin ise soruşturma sürecine göre netlik kazanacağı öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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