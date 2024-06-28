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        Bolu'da yayla evi, yangında küle döndü

        BOLU'da iki katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:30
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        Bolu'da yayla evi, yangında küle döndü
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        BOLU'da iki katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızık yaylasında meydana geldi. Hasan Ermiş'e ait iki katlı ahşap yayla evinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm evi sararken olay yerine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede konuşlu bulunan Orman İşletme Şefliğindeki orman yangınlarına müdahale ekibi kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürmek için ilk çalışmayı yaptı. Yangın, orman ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle diğer yayla evlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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