Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin çarptığı otomobilin, kavşakta bekleyen otomobillerin üzerine savrulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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