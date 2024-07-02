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        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:45
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        Bolu'da kavşakta 4 otomobilin karıştığı kaza: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin çarptığı otomobilin, kavşakta bekleyen otomobillerin üzerine savrulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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