2 otobüsün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi taburcu edildi
BOLU'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.
BOLU'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan 15 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Galip Rahmi Ilık yönetimindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Rahmi Bal idaresindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada iki yolcu otobüsünde bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 4'ü dün, 11'i bugün taburcu edildi. Kazanın Rahmi Bal yönetimindeki yolcu otobüsünün emniyet şeridinde kısa süreli durup, şoför değişikliği yaparak hareket ettikten hemen sonra arkadan gelen Galip Rahmi Ilık'ın kullandığı yolcu otobüsünün arkadan çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.