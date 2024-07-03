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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        BOLU'nunGerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki Ramazan Peker hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:40
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        BOLU'nunGerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki Ramazan Peker hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Havullu mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Fazıl Tunç yönetimindeki 06 GP 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak art arda takla attı. Otomobil hurdaya dönerken, olay yerine polis, sağlık ve Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Peker yaşamını yitirdi, sürücü Ahmet Fazıl Tunç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sevk edildikleri Gerede Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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