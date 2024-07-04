Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza

        BOLU'da, jandarma ekipleri, elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye, toplam 26 bin 676 lira ceza kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da, jandarma ekipleri, elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye, toplam 26 bin 676 lira ceza kesti.

        Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alındı. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı.

        Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

        Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Arkadaş iki çift, aynı günde birbirlerine nikah şahidi oldu
        Arkadaş iki çift, aynı günde birbirlerine nikah şahidi oldu
        Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti
        Bolu'da ineğin çifte attığı kadın hayatını kaybetti
        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
        Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
        Bolu'da MHP İl Başkanlığından milli oyuncu Demiral'a pankartlı destek
        Bolu'da MHP İl Başkanlığından milli oyuncu Demiral'a pankartlı destek
        Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı