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        Bolu Belediye Başkanı Özcan: Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğim

        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın UEFA tarafından 2 maç men cezası almasına tepki göstererek, "Size söz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu'ya dikeceğim! Haydi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:45
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan: Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğim
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        BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın UEFA tarafından 2 maç men cezası almasına tepki göstererek, “Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Haydi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım” dedi.

        UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a ‘Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması’ gerekçesiyle 2 maçtan men cezası verdi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından UEFA’nın vermiş olduğu karara tepki gösterdi. Başkan Özcan paylaşımında, “Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonu’nu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım” ifadelerini kullandı.

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