Köpeği öldürmekten 6 ay, sahibini yaralamaktan 6 yıl hapis

BOLU'da köpeklerinin kavgası nedeniyle tartıştığı köylüsü Kamil Akçay'ı (48) tabancayla karnından vurup yaralayan, Kangal cinsi köpeğini de öldüren Bilal Över (33), tutuksuz yargılandığı davada 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2021'de Mudurnu ilçesi Çağşak köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan Kamil Akçay ile Bilal Över, hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sürülerin birbirlerine yaklaşmasıyla Akçay’ın köpeği ile Över'in çoban köpekleri kavga etti. Köpeklerin kavgası nedeniyle Akçay ile Över arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Över, köy muhtarı olan babası Mustafa Över'e (56) ait tabancayla Akçay ile köpeğini vurdu. Duman isimli Kangal cinsi köpek ölürken, karnına isabet eden kurşunla yaralanan Akçay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.