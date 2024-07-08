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        Zirvedeki yıpranmış Türk bayrağını değiştirdiler

        BOLU'da2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı, gönüllüler tarafından zorlu tırmanış sonrası yenisiyle değiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:20
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        Zirvedeki yıpranmış Türk bayrağını değiştirdiler
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        BOLU'da2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağı, gönüllüler tarafından zorlu tırmanış sonrası yenisiyle değiştirildi.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2 bin 400 rakımda dalgalanan Türk bayrağı hava şartları nedeniyle yıpranınca, doğa tutkunları Muzaffer Yıldırım, Harun Canbey ve Gökhan Bilen gönüllü olup, bayrağı yenisiyle değiştirmek için zirveye tırmanış yaptı. Bu sırada arazi motosikletleri ile gezi amaçlı bölgeye gelen Ersin Kaykısız ve Suat Demirel de 3 gönüllüye eşlik etti. Kayalık arazideki zorlu tırmanış sonrası zirvedeki bayrak, yeni ve daha büyüğüyle değiştirildi. Zirvede yeni Türk bayrağı göndere çekilirken, dalgalanan bayrağın altında İstiklal Marşı okundu. Böyle bir ana tanıklık etmekten mutlu olduğunu ifade eden Ersin Kaykısız, "2 bin 400 rakımda, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeyiz. Tesadüf eseri gönüllü ağabeylerimizle birlikte bayrak değiştirmek bizlere de nasip oldu, onların sayesinde" dedi.

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