Bolu'da en son 2 kişinin hayatını kaybettiği 'ölüm kavşağı' kapatılıyor

BOLU'daD-100 kara yolundan sanayi sitesine dönüşün sağlandığı, çok sayıda kazanın yaşandığı ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan kavşak için kapatılma kararı verildi. En son 6 gün önceki kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavşağın kapatılması için çalışma başlatılırken, bölgedeki esnaf karara tepki gösterdi.

Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında, 2 Temmuz'da İbrahim Ö. idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne dönüş yapan Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirdi, sürücülerden İbrahim Ö. ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal K. ve Özay Ö. yaralandı.