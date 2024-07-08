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        Bolu'da en son 2 kişinin hayatını kaybettiği 'ölüm kavşağı' kapatılıyor

        BOLU'daD-100 kara yolundan sanayi sitesine dönüşün sağlandığı, çok sayıda kazanın yaşandığı ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan kavşak için kapatılma kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:05
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        Bolu'da en son 2 kişinin hayatını kaybettiği 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
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        BOLU'daD-100 kara yolundan sanayi sitesine dönüşün sağlandığı, çok sayıda kazanın yaşandığı ve 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan kavşak için kapatılma kararı verildi. En son 6 gün önceki kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavşağın kapatılması için çalışma başlatılırken, bölgedeki esnaf karara tepki gösterdi.

        Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında, 2 Temmuz'da İbrahim Ö. idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne dönüş yapan Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirdi, sürücülerden İbrahim Ö. ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal K. ve Özay Ö. yaralandı.

        POLİSTEN GÜVENLİK ÖNLEMİ

        Aynı kavşakta daha önce de çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kaza meydana gelirken, 2 Temmuz'daki kaza sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü kavşağın kapatılmasına karar verdi. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kavşağın kapatılması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde esnaftan bazıları kavşağın kapatılmasına tepki gösterirken, polis ekipleri çalışmanın yapıldığı alanda güvenlik önlemi aldı. Kavşağın kapatılması sonrası sürücüler, sanayiye girişleri her iki tarafında bulunan yollardan sağlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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