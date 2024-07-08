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        Bolu'da apartman inşaatı temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu

        BOLU'da bir apartman inşaatı temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:55
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        Bolu'da apartman inşaatı temel kazısında Roma dönemine ait hamam bulundu
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        BOLU’da bir apartman inşaatı temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı.

        Kentin tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3’üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı. Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’ne bildirildi. Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı. Hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.

        Arkeologların alandaki çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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