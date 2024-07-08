Sazlıkta çıkan yangın, helikopterli müdahaleyle kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniçağa Gölü'nün kenarındaki sazlıkta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kuruyan otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Kara ekipleri bölgeye ulaşamayınca alevlere havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangının rüzgarla yayılarak yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı bölgede tedbir aldı. Helikopterle 2 saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

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