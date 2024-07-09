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        Boluspor'a kongrede şirketleşme yetkisi verildi

        Boluspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tek adayla seçime giren Savaş Abak, delegelerin oylarıyla tekrar başkan seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:30
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        Boluspor'a kongrede şirketleşme yetkisi verildi
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        Boluspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda tek adayla seçime giren Savaş Abak, delegelerin oylarıyla tekrar başkan seçildi. Kongrede başkan Abak ve yönetim kuruluna kulübün şirketleşmesi için yetki verildi.

        1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Olağanüstü Kongresi, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Boluspor Başkanı Savaş Abak, yönetim kurulu üyeleri ile delegeler ve taraftarlar katıldı. Kongrede konuşan başkan Abak, iki yılda kulübe yapılan yatırımları anlatarak mali tabloyu açıkladı. Eski başkanlardan kulübe kalan borçları tek tek açıklayan Abak, her yıl artan maliyetler nedeniyle kulübün tek kurtuluşunun şirketleşme olduğunu, şirketleşme yetkisi verilmesi halinde kongrede aday olacağını açıkladı. Kongrede delegelerin oylarıyla Boluspor yönetimine şirketleşme için onay verildi. Tek listeyle girilen seçimde Savaş Abak, tekrar başkan seçildi.

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