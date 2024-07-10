Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Paris olimpiyatlarında hedef bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastik tarihinde ilk kez olimpiyatlara takım kotası alarak katılmasını değerlendirerek, "Türkiye Cimnastik Federasyonu 1957 yılında kuruldu. Tarihinde ilk defa dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek takım kotası aldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Şimdiki hedefimiz olimpiyatta bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak. Tamamen enerjimizi alet finallerine vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Fransa'nın başkenti Fransa'da yapılacak 2024 Olimpiyat oyunlarına Türkiye, cimnastik tarihinde ilk kez takım kotası alarak katılacak. 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na milli sporcular 5 kişilik takımla katılacak. Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Türkiye Cimnastik Federasyonu 1957 yılında kuruldu. Tarihinde ilk defa dünyanın en iyi 12 takımı arasına girerek takım kotası aldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Dünyanın en iyi 12 takımı arasında takım kotası almak bir cimnastik ülkesi olma yolunda, hatta bir spor ülkesi olma yolunda büyük adımlar attığını gösterir. Bütün ülkeler takım kotası almak için çalışır. Bir takım 5 kişidir. Cimnastik bireysel bir spor olarak görünse de takım sporudur. Dünyanın her ülkesinde cimnastik yapıldığını düşünürseniz ilk 12'ye girmek çok büyük bir başarı. Takım 5 kişi ve bu 5 kişiyi Türkiye seçiyor. Ülkeyi temsil edecek en iyi sporcuları da teknik kurulumuz belirlediler ve geçen hafta takımı yayınladık" diye konuştu.