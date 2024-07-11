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        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öldürecekti

        BOLU'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Meltem Zengin (35) ile kızını kurtarmak için ona sarılan kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i (68) de yaralayan Serkan Zengin (36), tutuklu yargılandığı davada "Eşimi çok seviyordum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:45
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        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öldürecekti
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        BOLU'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Meltem Zengin (35) ile kızını kurtarmak için ona sarılan kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i (68) de yaralayan Serkan Zengin (36), tutuklu yargılandığı davada “Eşimi çok seviyordum. Kendimden geçtim, isteyerek öldürme amacıyla yapmadım” diyerek kendini savundu. Gözü önünde kızı ve eşi öldürülen Emine Doğanyiğit, komşuların kapıya gelmesiyle ölümden döndüğünü söyleyerek, “Eğer komşular yetişmeseydi beni de öldürecekti” dedi.

        Olay, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi. Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin arasında 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar başladı. Genç kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması üzerine babası Turgut Doğanyiğit, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçakladı.

        İLK DURUŞMA

        Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘Kadına karşı silahla yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Serkan Zengin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık ve Emine Doğanyiğit ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Kütahya T Tipi Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Serkan Zengin, olay gecesi yaşananları anlatırken ağladı. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Zengin, “Olayın olduğu gece kayınpederim ile kayınvalidem eşimi çalıştığı fabrikadan almaya gittiler. Sonrasında konuşmak için kayınpederimin evine gittik. O sırada eşim bana tokat attı. Ben de kendisine ‘Yapma, iyi değilim’ dedim. Bana tekme attı. Sonrasında bıçağı buldum ve salladım. Kayınpederimin de sırtına saplandı. Kayınvalidemi görmedim o an. Kendimden geçtim, isteyerek öldürme amacıyla yapmadım. Eğer planlayarak yapmış olsaydım silahım vardı, onun beni aldattığına dair mesajları şubat ayında yakaladım, o zaman yapardım. Sonrasında onu affettim ve mesajların ekran fotoğraflarını da sildim. Ben kızlarının yaptıklarını söylemek için kayınpederimin evine gitmiştim. Çok pişmanım, çocuklarım mahvoldu” dedi.

        Gözü önünde eşi ve kızı damadı tarafından öldürülen Emine Doğanyiğit ise o gece yaşadığı korku dolu anlatarak şöyle konuştu:

        “Evde konuşurken kızım Meltem, eşine ‘Artık boşanalım dayanacak gücüm kalmadı’ dedi. Sonrasında kolundan bıçağı çıkartarak direk Meltem’e saldırdı. Kızım ‘Anne beni kurtar’ diyerek kaçmaya çalıştı, sonrasında yere yığıldı. Eşim de kızını korumak için üzerine kapandı. Sonrasında onu da sırtından bıçaklayarak öldürdü. Bana bıçakla saldırdı, kolumdan yaralandım. Kızım her zaman eve gözü mor geliyordu. Aldatmayla ilgili bir bilgim yok. Eğer varsa gidip boşansaydı. Benim bağırmamla komşular geldi. Eğer komşular yetişmeseydi beni de öldürecekti” ifadelerini kullandı.

        Duruşmada, olay anında sesleri duyarak alt kattaki Doğanyiğit ailesinin kapısına giden komşuları da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Zengin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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