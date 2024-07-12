Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü, başını kaldırıma çarptı; o anlar kamerada

        BOLU'da devrilen motosikletten düşen kasksız sürücü Berkay Başaran (28), başını kaldırıma çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü, başını kaldırıma çarptı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da devrilen motosikletten düşen kasksız sürücü Berkay Başaran (28), başını kaldırıma çarptı. Başaran ağır yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Başaran idaresindeki 14 ACJ 057 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Motosikletten düşen sürücü, kafasını kaldırıma çarparak yolun ortasına savruldu. Kaskı olmayan Başaran ağır yaralanırken, kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını aldığı darbeyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
        Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
        Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
        Adana Demirspor'un Bolu kampı sürüyor
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takımla herkes gurur duyacak
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis: Takımla herkes gurur duyacak
        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Bolu'da eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öl...
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü: Komşular yetişmese damadım beni de öl...