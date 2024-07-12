Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü, başını kaldırıma çarptı; o anlar kamerada

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Başaran idaresindeki 14 ACJ 057 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Motosikletten düşen sürücü, kafasını kaldırıma çarparak yolun ortasına savruldu. Kaskı olmayan Başaran ağır yaralanırken, kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını aldığı darbeyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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