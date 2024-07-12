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        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı

        BOLU'da 19 yıl önce cinayete kurban giden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:50
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        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı
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        BOLU’da 19 yıl önce cinayete kurban giden S.D.’nin (29) ölümüyle ilgili A.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.Ç. (42), tutuklanmıştı.

        S.D., 12 Mayıs 2005’de Salıbeyler Mahallesi'nde öldürülmüş halde bulundu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada sonuç alınamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden raftan indirildi. Yapılan titiz çalışmayla cinayeti işlediği belirlenen İ.Ç., mayıs ayında yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya A.Ö. ve S.T.’nin de karıştığını saptadı. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından üzerlerine giydirilen çelik yeleklerle adliyeye sevk edildi.

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