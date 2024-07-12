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        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden uyuşturucu çıktı

        BOLU'da Anadolu Otoyolu çıkışındaki kontrol noktasında, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:25
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        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden uyuşturucu çıktı
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        BOLU’da Anadolu Otoyolu çıkışındaki kontrol noktasında, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp otomobille kaçan E.D. ve D.K., takip sırasında önlerini kesen ekip otosuna çarpınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken otomobilin camından attıkları paketlerden uyuşturucu çıktı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Otoyol çıkışındaki kontrol noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu 14 ACU 038 plakalı otomobil, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Otoyoldan çıkarak Kürkçüler köyü mevkiine doğru kaçan şüpheliler, camdan yola poşetler fırlattı. Şüpheliler, takip sırasında önünü kesen ekip otosuna çarpınca yakalandı. İki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçtıkları sırada yola attıkları paketlerin içerisinden de uyuşturucu maddeler çıktı. Gözaltına alınan E.D. ve D.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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