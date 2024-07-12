19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı; tutuklananlardan 1'i adliyenin 2'nci katından atlayıp öldü (2)
TUTUKLANANŞÜPHELİ ADLİYENİN İKİNCİ KATINDAN ATLAYIP ÖLDÜBolu'da 19 yıl önce cinayete kurban giden S.
TUTUKLANANŞÜPHELİ ADLİYENİN İKİNCİ KATINDAN ATLAYIP ÖLDÜ
Bolu'da 19 yıl önce cinayete kurban giden S.D.'nin (29) ölümüyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında A.Ö. ve Serkan Türdü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle gönderildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cezaevi için müzekkerelerinin yazıldığı sırada, tutuklanan şüphelilerden Serkan Türdü, adliyenin içerisinde kendini binanın ikinci katından boşluğa bıraktı. Türdü olay yerinde yaşamını yitirirken, olayı duyan yakınları adliyeye akın etti. Gözyaşlarına boğulan bazı aile yakınları ise polislerle tartıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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