Bolu'da ormanda örtü yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Ormanda kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile arazözler sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin ardından örtü yangını büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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