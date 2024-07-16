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        Bariyerlere çarpan otomobilde baba yaralandı, oğlu öldü

        BOLU'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ağır yaralanırken, oğlu Mehmet Sarıgül (27) ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:35
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        Bariyerlere çarpan otomobilde baba yaralandı, oğlu öldü
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        BOLU'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ağır yaralanırken, oğlu Mehmet Sarıgül (27) ise hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, Bolu-Mudurnu kara yolunun Gövem köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünden Mudurnu istikametine giden Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Sarıgül ile oğlu Mehmet Sarıgül ağır yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Sarıgül, hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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